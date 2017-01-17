Başhekim Demirkol, Görevine Başladı

Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Op. Dr. Mehmet Kutlu Demirkol, görevine başladı.



Demirkol, yaptığı açıklamada, hastanenin eksiklerini tespit edeceklerini ve ilk etapta doktor sayısının artırılması için çalışmaların yapılacağını dile getirerek, "Hastanemizde düzenli, huzurlu bir işleyişin sağlanabilmesi için çalışacağız. Hastanemizde iç huzur olmazsa dış huzur sağlanamaz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Demirkol, İstanbul Kartal Devlet Hastanesinde ve Ağrı Doğu Beyazıt Devlet Hastanesinde görev yaptı.