BASF, Avrasya Tüneli'nde de önemli çözüm ortaklarından biri oldu

BASF yapı uzmanları dünya çapındaki sayısız inşaat projesinde elde ettikleri teknik bilgi ve tecrübeden faydalanarak 2016 yılında açılışı gerçekleştirilen Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri'nden sonra bu projede de çözüm ortağı oldu.

Yerel yapı ihtiyaçları konusunda sahip olduğu derin bilgiden güç alan BASF, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü'nden sonra Türkiye için büyük önem taşıyan Avrasya Tüneli yapımında da önemli bir çözüm ortağı olarak yer aldı. 20 Aralık 2016'da görkemli bir açılış töreninin ardından, 22 Aralık 2016'da trafiğe açılan Avrasya Tüneli (İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi) Projesi, iki kıtayı deniz altından birleştiren iki katlı karayolu tüneli olarak dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Koşuyolu - Kumkapı arasında hizmet veren, 5 kilometre uzunluğundaki tünel ve yaklaşım yollarıyla birlikte toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsayan proje ile sürücüler 5 dakika süren güvenli ve konforlu yolculuğun ayrıcalığını yaşıyor. Avrasya Tüneli, diğer boğaz geçişlerinin yükünü alarak İstanbul trafiğini rahatlatmayı hedefliyor.

BASF, 2016 yılında açılışı gerçekleştirilen Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin ardından, Avrasya Tüneli'nin de her aşamasında karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için geniş ürün portföyünde yer alan bileşenleri uygun bir şekilde birleştirerek Yapı Kimyasalları markası olan Master Builder Solutions ürünleri ile katkı sundu.

Projenin inşası sırasında kullanılan BASF'nin Master Builders Solutions markalı MasterGlenium, MasterRoc, MasterFinish, MasterEmaco, MasterProtect Antigraffiti gibi öne çıkan ürünler sayesinde Avrasya Tüneli'nin yapımı sırasında beton dökümlerini kolaylaştırmanın yanı sıra, güvenilir, dayanıklı ve uzun bir servis ömrü sağlandı.

Daha başarılı ve sürdürebilir bir inşaat süreci yaratmada yardımcı olabilecek BASF teknolojilerini içerisinde barındıran Master Builders Solutions ürün serisi projenin birçok alanında tercih edilen marka oldu. 100 yıl kalıcılık ve servis ömrüne sahip beton elde edilmesi için yüksek performanslı MasterGlenium beton katkı ürünleri tünel segmentlerinde kullanıldı. MasterFinish serisi ürünler kullanılarak beton yüzey kalitesi artırıldı ve düzgün yüzey bitişi sağlandı. MasterRoc serisi ürünler ile tünel desteklenmesine (tahkimatına) yardımcı olundu. Beton tamiratı gereken tünel ve tüm bağlantı yollarında ise MasterEmaco tamir harçları kullanıldı. Betonun işlenebilirliliği ve yerleşimi kolaylaştığı için beton üretimindeki sürecin verimliliği artırılmış oldu. Avrasya Tüneli için ayrıca MasterProtect Antigraffiti 2400 ürünü ile uygulandığı herhangi bir yüzey üzerine hiçbir boya tipiyle yazı yazılmasına izin vermeyen ve yüzeyde görünür bir kaplama efekti yaratmayan, silan esaslı kaplama ile duvarların korunmasına yönelik çözüm sağlandı.

BASF uzmanları ayrıca, tünel içyapılarının en kritik ve hassas unsurlarından 'Genleşme Derzlerine' de çözüm geliştirdiler. Genleşme Derzlerinin gerektirdiği yataklama imalatları, mevcut yapıya yüksek aderans sağlayan ve yoğun araç trafiğinden dolayı oluşacak titreşim etkisine uzun yıllar boyunca dayanabilen ürünler ile gerçekleştirildi.

