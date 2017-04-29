Basel, Eski Oyuncusu Eren Derdiyok'u Kadrosunda Görmek İstiyor

Galatasaray'da sezonu sonu Lukas Podolski'nin takımdan ayrılmasıyla forvet bölgesindeki tek alternatif olan Eren Derdiyok'a, eski kulübü Basel talip oldu.

Basel, sözleşmeleri sezon sonu sona erecek Seydou Doumbia ve Marc Janko'nun yerine Eren Derdiyok'u kadrosuna katmak istiyor.

İYİ BİR BONSERVİS VERMELERİ GEREK

Ancak Basel'in Galatasaray'la 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eren Derdiyok'un transferinin gerçekleşme ihtimali oldukça zor görünüyor. İsviçre ekibinin, golcü oyuncuyu kadrosunda görmek istemesi halinde önemli bir bonservis bedeli ödemesi gerekiyor.