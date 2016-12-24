Başdaş Market 15. Şubesini Karşıyaka'da Açtı

Açılışa özel fiyatlar sunan Başdaş Market çevre halkından da büyük bir ilgi gördü.

1995 yılında 35 metrekarelik küçük bir bakkal olarak sektöre giren Başdaş ailesi kısa süre içerisinde hızlı bir büyüme kaydetti. Başdaş market, 4 yıl içerisinde art arda açtığı şubelerle 1999 yılında Başdaş Marketler Zinciri olarak zincir mağazalar grubuna dahil oldu. Perakende sektöründe büyümeye devam eden Başdaş market Yapıcıoğlu, Şirinyer, Eskiizmir, Balçova, Gaziemir 1-2-3-4, Manavkuyu, Osmangazi, Karşıyaka, Torbalı 1-2, Ayrancılar ve son olarak Yeni Girne şubesiyle 15. şubeye ulaştı. Başdaş marketler zinciri 4 bin metrekare depolama alanı ve 8 bin metrekare mağaza alanıyla 500 bin müşteriye hizmet veriyor. Başdaş Marketler bünyesinde 250 kişi istihdam ediliyor.

ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

Açılışa, soğuk havaya rağmen büyük bir kalabalık iştirak etti. Açılışa Karşıyaka kaymakamı Saadettin Yücel, Karabağlar kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, siyasi parti yöneticileri, STK başkanları ve yöneticileri, spor camiasının önde gelen isimleri, Ege Perakendeciler Derneği, İzmir'deki tedarikçi firmaların yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Yeni Girne sakinleri ise açılışa özel indirimli fiyatlar sayesinde alışveriş keyfini doyasıya yaşadı.

KAYMAKAM TUNÇ: İNŞALLAH 25. ŞUBENİN AÇILIŞINI DA GÖRÜRÜZ

Açılış konuşmasını yapan Karşıyaka kaymakamı Saadettin Yücel, "Yüzde yüz yerli sermayeli bu güzel işletmeyi Karşıyaka'mıza kazandıran değerli genç yatırımlarımıza teşekkür ediyorum. Başdaş marketin Karşıyaka ve İzmir halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Karabağlar kaymakamı Mehmet Sadık Tunç da, "Bu güzel hizmetleri vatandaşlarımıza sunan Başdaş ailesini tebrik ediyorum. İnşallah Başdaş Marketin 25. Şubesini açtığını hep birlikte görürüz" ifadelerini kullandı.

YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'de ekonomik bir darbe girişiminde bulunduğunu belirten Başdaş Market yönetim kurulu üyesi Sait Başdaş, "Dövizdeki orantısız artış, Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye aleyhindeki tutumları 15 Temmuz darbe girişiminde emellerine ulaşamayan dış güçlerin Türkiye üzerinde ekonomik darbe girişimidir. Ancak 15 Temmuz darbesini tankların önüne yatarak engelleyen milletimiz bu ekonomik darbe girişimini de dövizini bozdurarak, yerli ürünlere yönelerek bozmuştur. Biz de Başdaş market olarak üzerimize düşeni yapıyor ve yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Ekonomik durgunluk söylentilerine aldırmıyoruz. Yatırımlarımızı durdurmayacağız. Bugün 15. Şubemizi açtık. Önümüzdeki hafta 16. Şubemizi Torbalı'da açacağız. Hedefimiz 25 şubeye ulaşmak" dedi.

YERLİ ÜRETİCİYE DESTEK

Yerli ürün satarak yerli üreticiye destek olmayı hedeflediklerini belirten Sait Başdaş, "Biz raflarımızda milli ürün tutmaya gayret ediyoruz. Manav reyonumuzda tarladan aldığımız ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturuyoruz. Yerli üreticiyi de kalkındırmaya özen gösteriyoruz" sözlerini kullandı.

