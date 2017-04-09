Başdanışman Topçu'dan Usta Sanatçıya Vefa

Ankaralı "Derviş Rıfat" lakaplı saz ve söz ustası Rıfat Rıfkı Balaban, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu da katıldı.



63. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, dün hayatını kaybeden saz ve söz ustası "Derviş Rıfat" lakaplı sanatçı Rıfat Rıfkı Balaban'ın cenaze namazına katıldı. Rıfat Rıfkı Balaban'ın cenazesi Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Merhum Rıfat Rıfkı Balaban'ın cenazesine Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun yanı sıra MHP eski genel başkan yardımcısı ve eski milletvekili Şevket Bülent Yahnici, çok sayıda eski siyasetçi, TRT sanatçıları, çalışma arkadaşları, Ankara Seğmenleri ile çok sayıda seveni katıldı.



Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, merhum Derviş Rıfat ile ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Rıfat Abi ile aynı ilkokulda okumuştum, onun okuduğu Cebeci Ortaokulu'na da ilk öğretmen tayinim olmuştu. Daha sonra 12 Eylül ihtilali sonrası görevden alınmıştım. Hacettepeli olmamız, Abidinpaşalı olmamızın yanında benim ailemin ağabeyi olan çok değerli sanatçımızdı. Onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Değerli ailesine, Ankara Seğmenleri'ne ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin."



Son görevini yerine getirmek için cenazeye katıldığını belirten Topçu, "Rıfat Rıfkı Balaban'ın son yolculuğunda görevimi yaptım, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın taziyeleri ve başsağlığı mesajını eşine ve evlatlarına ilettim" dedi. - ANKARA