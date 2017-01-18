Başbuğ Bigalılarla Buluştu

26. Genel Kurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Bigalılar ile buluştu. 21.Yüzyılın en büyük lideri Atatürk konulu söyleşinin ardından Başbuğ, kitaplarını imzaladı.



Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşiye, CHP Çanakkale İl Genel Meclis üyesi Ünsal Öntürk, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık,Belediye Meclis üyeleri,CHP İlçe Başkanı Özgür Ceylan ve vatandaşlar katıldı. Atatürk'ün bir prensip adamı olduğunu dile getiren Başbuğ, "20.yüzyılın en büyük lideri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün sahip olduğu prensipleri bugünde halen geçerliliğini koruyor. Eğer herhangi bir sorun ile karşı karşıya iseniz, o sorunu çözmede zorlanıyorsanız, Mustafa Kemal Atatürk'e bakın. Bugün karşı karşıya kaldığımız gerçek, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu yüzyılında en büyük lideri olduğunu gösteriyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ana prensipleri bağımsızlık, gerçekçilik, devrimcilik, laiklik, kişisel menfaatlerden uzak olmasıdır" dedi.



Askerlik anlamında da bir deha olan Atatürk'ün gençlere söylediği sözleri hatırlatan Başbuğ, "İnsanın serveti kendi manevi şahsiyetinde olmalıdır. Prensiplerinizden taviz vermezseniz bu sizi yüceltir" diye konuştu. - ÇANAKKALE