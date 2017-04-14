Başbakanyıldırım: "16 Nisan'dan Sonra Yatırımlar Daha da Hızlanacak"
- AK Parti'nin Sincan mitingi AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın halkı selamlaması AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın miting alanından ayrılması ANKARA - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan...
- AK Parti'nin Sincan mitingi
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın halkı selamlaması
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın miting alanından ayrılması ANKARA - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Sincan Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak halka hitap etti.