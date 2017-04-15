Başbakanlıktan Yıldırım'a Özel Klip

Başbakanlık Basın Merkezi, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, yarın yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması kampanyasına ilişkin 51 ilde vatandaşlarla buluşmasını anlatan video klip hazırladı.



"Mesele memleketse gerisi teferruattır" başlığıyla hazırlanan 3 dakikalık video, sosyal medya üzerinde kamuoyuyla paylaşıldı.



Başbakanlığın resmi Twitter hesabında yayınlanan video klipte, Başbakan Yıldırım'ın, halk oylaması sürecinde 26 Şubat'ta ilk mitingini düzenlediği Kahramankazan'dan itibaren 50 günlük kampanya sürecinde gerçekleştirdiği programların görüntülerine yer verildi.



"Millete sevdalı olan Şirin, Ferhat olur dağları deler, 51 ilde milletle buluşur. Mesele memleketse gerisi teferruattır." notuyla paylaşılan videoda, Yıldırım'ın, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı destansı bir duruş sergileyen Kahramankazan'dan başlayarak 51 ili ziyaret ettiği ifade edildi.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin yapılacak anayasa değişikliğini anlatan Yıldırım'ı, meydanlarda sayısı milyonları bulan coşkulu kalabalıkların karşıladığı, Başbakan Yıldırım'ın, kar kış demeden, uykusuzluk yorgunluk dinlemeden, ne pahasına olursa olsun yürüdüğü bu yolda kimi zaman aynı gün içinde, üç farklı ilde en büyük destekçisi olan milletinin huzuruna çıktığı hatırlatıldı.



Meydanlarda toplanan milyonların, bu kutlu yolda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ı asla yalnız bırakmayacağını bir kez daha gösterdiğine vurgu yapılan videoda, Yıldırım'ın, Edirne'den Kars'a 51 ilde gerçekleştirdiği programların görsellerine yer verildi.



Yıldırım'ın, Türkiye'nin dört bir köşesinde, 15 Temmuz diriliş gününden sonra aynı ruh ve duruşla Türk milleti için artık yükseliş vaktinin geldiğini anlattığına dikkat çekilen videoda, "Mesele memleketse gerisi teferruattır" mesajı aktarıldı.