Başbakanlıktan Terör Mağdurlarına Yardım

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki terör saldırısında ev, iş yerleri ve araçları zarar gören vatandaşlara 7 milyon 664 bin lira yardım yapıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 Kasım 2016'da merkez Bağlar ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda mağdur olan vatandaşlara yönelik yardımlar devam ediyor.



Saldırı sonucu, evleri ağır hasar gören 811 aileye, evleri küçük çaplı zarar gören 4 bin 457 aileye, iş yeri ve ürünleri zarar gören 2 bin 86 esnafa, olay anında bölgedeki araçları zarar gören 295 vatandaşa toplam 7 milyon 664 bin lira yardım yapıldı.



Vali Hüseyin Aksoy, terör örgütünce düzenlenen saldırıda zarar gören vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri gidermek adına başlatılan çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.



Çalışmalar sonucunda toplam bedeli 30 milyon 543 bin 797 lira olan 7 bin 649 dosyadan oluşan hasar tespiti yapıldığını vurgulayan Aksoy, şöyle devam etti:



"Bu kapsamda Başbakanlıkça gönderilen 7 milyon 664 bin 456 lira ödenek Bağlar Kaymakamlığına aktarılarak vatandaşlarımıza ödenmiştir. Bunun yanında, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından oturulamaz ve kullanılamaz raporu verilen 8 apartmanda bulunan 194 daire ile 16 iş yerinin bedeli olan toplam 13 milyon 526 bin 600 liralık tutar, 5233 Sayılı Kanun kapsamında Valiliğimize aktarılarak hak sahiplerine ödenmeye başlanmıştır ve bu ödemelere devam edilmektedir."



Saldırının ardından evleri hasar gören ve kalacak yeri olmayan 53 vatandaşı otellerde misafir ettiklerine işaret eden Aksoy, sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacının bulunduğu 10 psiko-sosyal destek ekiplerince 370 aile ile görüşme gerçekleştirildiği, ailelere psiko-sosyal destek sağlandığını belirtti.



Patlamada şehit olan 10 vatandaşın ailelerinin ziyaret edildiğini anımsatan Aksoy, şehit yakınlarının sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden faydalanması ve şehitlerin yakınlarına yönelik ilgili kanun kapsamında istihdam işlemlerinin başlatıldığını aktardı.



Vali Aksoy, saldırıda hasar gören 4 okulda 102 dersliğin onarıldığını, tüm okullarda eğitim öğretimin kesintisiz olarak devam ettiğine dikkati çekti.



Devletin vatandaşların güvenliği adına her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:



"Bizler devlet olarak yaşanan terör olayının izlerini silmek adına her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. İmkanlar dahilinde bütün vatandaşlarımıza devletin sıcak elini uzatmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek ve Diyarbakır'ın refah seviyesini daha yukarılara taşımak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Devletimiz vatandaşlarımızın güvenliği adına her türlü çalışmayı yapmaya ve önlemi almaya devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."