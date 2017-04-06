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Başbakanlıktan 'Aksünger' Açıklaması
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Başbakanlıktan 'Aksünger' Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger'in "Başbakanlık Müsteşarlığına teslim ettim" dediği yazının, 25 Ekim 2016'da Başbakanlığa iletildiği hatırlatılarak, bu bilginin Aksünger tarafından medya ile paylaşılan çalışma ile aynı olduğu vurgulandı.

Başbakanlıktan 'Aksünger' Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger'in "Başbakanlık Müsteşarlığına teslim ettim" dediği yazının, 25 Ekim 2016'da Başbakanlığa iletildiği hatırlatılarak, bu bilginin Aksünger tarafından medya ile paylaşılan çalışma ile aynı olduğu vurgulandı.

Kaynak: Dunya.com

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25 Ekim, Medya