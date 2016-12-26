Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasındaki görüşmede, anayasa değişiklik teklifi çalışmaları ve terörle ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Başbakanlık Kaynaklarından Alınan Bilgiye Göre, Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli...
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasındaki görüşmede, anayasa değişiklik teklifi çalışmaları ve terörle ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
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