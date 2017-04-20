Başbakanlık Başdanışmanı Subaşı, Aibü'de Konferans Verdi

Başbakanlık Başdanışmanı Necdet Subaşı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (AİBÜ) konferans verdi.



AİBÜ'den yapılan açıklamada, akademik çalışmalarını din sosyolojisi konusunda sürdüren Subaşı'nın AİBÜ İlahiyat Fakültesi'nde "İlahiyatçının Dünyası" konulu konferans verdiği bildirildi.



Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKİMER) Mustafa Ericek Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Subaşı'nın, ilahiyat meselesinin Türkiye'nin en çok ötelenen konularından birisi olduğunu söylediği belirtildi.



Açıklamada, Subaşı'nın şu ifadelerine yer verildi:



"Bugün ise ülkenin dini gerçekliği oldukça parçalı bir görünüm arz ediyor. Dini karakterlerin 50 yıl öncesine nazaran çok değiştiğini gözlemliyoruz. İlahiyatçı denildiğinde tek tip bir eğilime dayanan bir analiz yapamıyoruz. Ancak toplumun ise ilahiyatçı dendiğinde din konusunda daha çok takva ve liyakat beklentisi taşıdığı da sosyolojik bir gerçek."



Konferansın sonunda AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun'un, Subaşı'ya teşekkür plaketi takdim ettiği kaydedildi.