Başbakanın Cazibe Merkezleri Açıklaması Umutlandırdı

Cazibe merkezleri programıyla bölgenin ve Elazığ'ın kalkınacağını belirten Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, bölgenin artık yatırımlarla gündeme geleceğini söyledi.



Başbakan Binali Yıldırım'ın Çankaya Köşkü'nde, Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'ndaki açıklamaları Elazığ'ı umutlandırdı. Program kapsamında 122 bin 400 kişinin istihdam edileceğinin çok sevindirici bir rakam olduğunu belirten Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, "Ülkemizde işsizliğin çok olduğu ve en çok ihtiyaç duyduğu istihdam alanlarının geliştirilmesi 23 il için çok önemli bir açıklamadır. Ön taleplerde 23 il için müracaat sayısı bin 200 ve toplam yatırım tutarı ise 19 milyar 600 milyon olarak açıklandı. Bu gerçekten büyük rakam. Müracaat sayıları sevindirici" dedi.



Cazibe merkezi illerde istihdamı sağlayacak işletme ve fabrikaların kurulmasının bölge açısından çok önemli ve sevindirici olduğunu vurgulayan Bahşi, "İşsizliği önleyecek bu çalışmalar bölgeyi kalkındıracaktır. Fabrika kurarken sağlanan yatırımlardan yararlanmak için yatırım tutarı askeri 2 milyon lira olması gerekiyor. En az 30 kişiye istihdam sağlaması gerekiyor. Bu hizmet sektöründe ise 200 kişiye istihdam sağlaması gibi şartlar var. Girişimciler yüzde 30 kendisi cebinden ödeyecek ve yüzde 70'ine devlet destek veriyor. Bütün yatırımcıların yatırım yapmaları için bölgeye gelmesini istiyoruz. İlimiz açısından iş adamlarımızın bölgeyi kalkındıracak hamleler, fabrika ve iş imkanlarıyla bu bölgenin hak ettiği konuma gelmesini bekliyoruz. Ülkemiz ve ilimiz açısından bu programın bugün açıklanmasından dolayı seviyoruz. Bölgemiz artık bu tür hizmetlerle ve yatırımlarla gündeme gelecek" diye konuştu. - ELAZIĞ