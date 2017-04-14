Başbakani Yıldırım: "Bu Fetö'cüler, Bir Daha Asla Kafasını Kaldıramayacak"
- AK Parti'nin Etimesgut mitingi AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Etimesgut Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak halka hitap etti.
- AK Parti'nin Etimesgut mitingi
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Etimesgut Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak halka hitap etti.