Başbakani Yıldırım: "Bu Fetö'cüler, Bir Daha Asla Kafasını Kaldıramayacak"

- AK Parti'nin Etimesgut mitingi AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Etimesgut Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak halka hitap etti.

Başbakani Yıldırım:

- AK Parti'nin Etimesgut mitingi
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Etimesgut Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak halka hitap etti.

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