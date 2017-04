Başbakandan Kılıçdaroğlu'na: Bu Pensilvanya Ağzı

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' sözlerini eleştirerek, "Bu ağız Pensilvanya'nın ağzıdır. Onların ağzıyla konuşmayı bırak. 249 şehidimizin ruhunu incitiyor, gazilerimiz üzüyorsun kardeşim. Sen 15 Temmuz'da belediye başkanının evinde otururken İzmir, Türkiye sokaktaydı" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlarla buluştu. Büyük bir ilgiyle karşılandığı Bornova Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Başbakan Yıldırım, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı güzel İzmir bugünlerde ne yazık ki kirli ağızlarda dolaşıyor. Bazı kendini bilmezler çıkmış, 'Evet oyu verirseniz düşmanı nasıl İzmir'de denize döktüysek sizi de denize dökeceğiz'. Sen İzmir'i bilmezsin, İzmir demokrasiye aşık bir ildir. Bornova bu kendini bilmezlere pazar günü cevap verecek. İşte Bornova işte İzmir gel bakalım nasıl döküyorsan dök de görelim. Bu ileri geri konuşanlar İzmir'i bilmiyorlar, bilemezler. Düşmana geçit vermeyen onlara dünyayı dar eden İzmir'i bu kirli ve nefret dolu sözlerle maalesef tehdit etmeye kalkıyorlar. İzmir'e tehdit söker mi? Lafı eğip bükmeye gerek yok. PKK, Kandil ve Pensilvanya'daki terörist başı adeta zehir kusuyor, kin ve nefret kusuyorlar" diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, 'evet' diyenin de 'hayır' diyenin de gönüllerin sultanı, baş tacı olduğunu belirterek, pazar günü terör örgütlerine de en güzel cevabın verileceğini söyledi.



"SEN BELEDİYE BAŞKANININ EVİNDE OTURURKEN İZMİR SOKAKTAYDI"



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' sözlerini eleştiren Yıldırım, "Bu ağız Pensilvanya'nın ağzıdır. Onların ağzıyla konuşmayı bırak. 249 şehidimizin ruhunu incitiyor, gazilerimiz üzüyorsun kardeşim. Sen 15 Temmuz'da belediye başkanının evinde otururken İzmir sokaktaydı. İzmir bayrağını aldı eline indi meydana, bu alçaklara günün gösterdi. Sen İzmir ile dalga mı geçiyorsun?" dedi.



"BE KARDEŞİM SEN ÖNCE PARTİ TÜZÜĞÜNE BAK"



Muhalefetin tek adam, rejim ve gençlerin siyasete girmesi söylenmelerine de değinen Başbakan Binali Yıldırım, "Milleti korkularla, tehditlerle 'hayır' demeye zorlayamazsınız. Tek adam, rejim değişecek masalınızı millet artık yemiyor. Sayın Kılıçdaroğlu yedi seçimi kaybeden ben değilim, aynaya bak aynaya. Seçimle gelinip gidilen yerde tek adam olur mu? Tek adam ama, milletin adamı milletin. Gençler, bu CHP, bu Kılıçdaroğlu size siyaseti çok görüyor. Efendim '18 yaşında siyasete girmek de ne?' Be kardeşim sen önce aç da parti tüzüğüne bak. Parti tüzüğünde 18 yaşında gençler parti meclisine girebilir demişsin, 2011 seçimlerinde vaat etmişin. Olmamış milletvekilin teklif vermiş, 18 yaş seçilme yaşı olsun diye. Bütün bunlar ortadayken çıkıp da 18-25 yaş gençlerin 9,5 milyon toplam seçmen sayısının yüzde 20'sine yaklaşan gençleri yok sayarsan, gençlerde seni yok sayar yok. O gençler 15 Temmuz'da canlarını seve seve verdiklerinde sen neredeydin" diye konuştu.



"NE ZAMAN FAYDALI İŞ YAPSAK, 'İSTEMEZÜK'"



CHP'yi 'hayır' söylemi üzerinden eleştiren Başbakan Yıldırım, "Bu ülkede ne zaman faydalı iş yapsak 'istemezük' diyorlar. İzmir'de de istemezük diyorlar Türkiye'de de istemezük. Tüp geçiş yaparız istemezler, tüneller yaparız istemezler, otoyollar, havalimanları, şehir hastaneleri yaparız, hepsine 'hayır' dediniz. İzmir'e Konak Tüneli yaptık ona da 'hayır' dediler, engel olmaya çalıştılar. Bak açtık Konak Tünelini 20 milyon İzmirli kullanıyor. Ama bir garip şey var 'hayır' dedikleri bu tüneli ilk önce onlar kullandı. Biz onlar karşı çıksa da hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



İzmir'e 15 yılda 42 milyarlık yatırım yaptıklarını hatırlatan Başbakan Yıldırım, ne derlerse desinler hizmete devam edeceklerini dile getirdi.



"BU ÜLKE DÜNYA LİGİNDE ÖNE ÇIKACAK"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar da terör örgütlerine ve Avrupa'ya inat 'evet' verilmesi gerektiğini dile getirdi.



AK Parti İl Başkanı Bülent Delican ise "Sandıklar bizim namusumuz. Sandıklarımıza seçim bitinceye kadar sahip çıkacağınıza söz veriyor musunuz? Bu fırsatı kaçırmayalım. Bu bir fırsat, bu ülke dünya liginde en öne çıkacak. 15 yıldır ne söylediysek yaptık, şimdi en önemli dönemeçteyiz" ifadelerini kullandı.



(Mihrap Düzöz - Ali Gözeten - Halil Karahan/İHA)