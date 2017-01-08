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Başbakan Yıldırım Zertek Dağı'nda Peşmergeyi Ziyaret Etti

Başbakan Yıldırım Zertek Dağı'nda Peşmergeyi Ziyaret Etti

Temasları kapsamında Erbil'de bulunan Başbakan Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile birlikte Erbil-Musul cephe hattinda bulunan Zertek Dağı'nda Peşmergeyi ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım Zertek Dağı'nda Peşmergeyi Ziyaret Etti

Temasları kapsamında Erbil'de bulunan Başbakan Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile birlikte Erbil-Musul cephe hattinda bulunan Zertek Dağı'nda Peşmergeyi ziyaret etti.

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