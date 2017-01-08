Temasları kapsamında Erbil'de bulunan Başbakan Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile birlikte Erbil-Musul cephe hattinda bulunan Zertek Dağı'nda Peşmergeyi ziyaret etti.
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Ziyaretin görüntüsü
Başbakan Yıldırım Zertek Dağı'nda Peşmergeyi Ziyaret Etti
Temasları kapsamında Erbil'de bulunan Başbakan Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile birlikte Erbil-Musul cephe hattinda bulunan Zertek Dağı'nda Peşmergeyi ziyaret etti.
Temasları kapsamında Erbil'de bulunan Başbakan Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile birlikte Erbil-Musul cephe hattinda bulunan Zertek Dağı'nda Peşmergeyi ziyaret etti.
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