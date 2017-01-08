Başbakan Yıldırım, Zerdık Dağı'nı Ziyaret Edecek

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile Irak'ın Erbil kentindeki Zerdık Dağı'nda, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele veren Peşmerge güçlerinin yer aldığı cepheyi ziyaret edecek.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Yıldırım, IKBY Başkanı Barzani ile Irak'ın Erbil-Musul cephe hattında bulunan Zerdık Dağı'nda, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele veren Peşmerge güçlerinin yer aldığı cepheyi ziyaret edecek.



Yıldırım'a, ziyaretinde, Milli Savunma Fikri Işık ve IKBY'li yetkililerin de eşlik etmesi bekleniyor.