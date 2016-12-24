Başbakan Yıldırım: "Yurt dışında Türkiye'nin algısını düzeltmeye yönelik çalışmaya daha fazla ihtiyaç var. Bunu da tek başına bizden beklemeyin. Bizim söylediklerimizi zaten iskonto yaparak dikkate alıyorlar, 'çünkü bunlar hükümetin mensupları, çünkü kafalarına göre söylüyor' diyorlar. Bunun için siz, (iş adamları) özellikle muhataplarınıza anlatacaksınız, Türkiye'yi anlatacaksınız."