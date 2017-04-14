Başbakan Yıldırım: "(Yeni anayasa) Herkes anladı ama şu ana muhalefet partisinin genel başkanı hala anlamamış. Bu sabah bir toplantı yaptı, 17 tane soru soruyor. 17 soruya bakın belli ki hiç anayasa değişikliğinin kapağını açmamış, ne var ne yok hiç ilgisi yok

"Benim ona bir tavsiyem var, daha iki günün var, bugün yarın, olmadığı sandığa gitmeden önce de kahvaltıdan önce aç şu değişiklikleri bir oku. Öğren, öğren, buna senin de ihtiyacın var"



ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yeni anayasa maddelerini okuması' konusunda tavsiyede bulunarak, "Benim ona bir tavsiyem var, daha iki günün var, bugün yarın, olmadığı sandığa gitmeden önce de kahvaltıdan önce aç şu değişiklikleri bir oku. Öğren, öğren, buna senin de ihtiyacın var" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasına iki gün kala Ankara'nın ilçelerinde miting düzenleyerek vatandaşla buluştu. Yıldırım'ın ilk durağı Altındağ oldu. Burada vatandaşlara seslenen Yıldırım, "Türkiye, tarihi bir günü karşılıyor. İnşallah, yarından sonra hep birlikte sandığa gidiyoruz, ne diyoruz 'evet'. İki aydır, Türkiye'nin her köşesindeyiz, Cumhurbaşkanımız milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan onun da size selamını getirdim. Biz, bir yandan Cumhurbaşkanımız bir yandan biz bakanlarımız milletvekillerimiz, parti teşkilatımızla bütün Anadoluyu dolaşıyoruz. Yapılacak halk oylaması ne getirecek bunu anlatıyoruz, burada ne var ne yok bütün açıklığıyla anlatıyoruz. Herkes anladı ama şu anamuhalefet partisinin genel başkanı hala anlamamış. Bu sabah bir toplantı yaptı, 17 tane soru soruyor. 17 soruya bakın beliki hiç anayasa değişikliğinin kapağını açmamış, ne var ne yok hiç ilgisi yok. Benim ona bir tavsiyem var, daha iki günün var, bugün yarın, olmadığı sandığa gitmeden önce de kahvaltıdan önce aç şu değişiklikleri bir oku. Öğren, öğren, buna senin de ihtiyacın var. Milleti tehdit etmek, taksi durakları kapanacak, muhtarlıklar kapanacak, kahvehaneler kapanacak. Bunlar, ne biçim laflar. İnanıyor musunuz bunlara? O halde cevabımız, 'Evet" ifadelerini kullandı.

"Altındağ birinci olacak mısınız?" diye soran Yıldırım, vatandaşlardan 'evet' cevabını aldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin içeriğine değinen Yıldırım, "Şimdi artık, bu anayasa değişikliği ile demokrasi, milli irade, milletin kararına karşı hiçkimse bir şey yapamayacak. Ülkenin teminatı millet olacak, milletin konuştuğu yerde herkes susacak. Bunun için Pazar günü önemli. Pazar günü halk oylamasında kararımız, 'evet'. Ankara işi bitirmiş. Altındağ işi bitirmiş" dedi.

Mitinge, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Eski Yardımcısı Ali Babacan, Ankara milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek katıldı. (EV-BC -