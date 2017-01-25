Başbakan Yıldırım ve Bakanlardan 'Güçlü Bir Türkiye Için Evet' Kampanyası

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğine yönelik referandum için sosyal medyada ünlü isimlerin katılımıyla başlatılan, "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyasına destek verdi.



Yıldırım, parti genel merkezinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi.



Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin nisan ayında yapılması planlanan referandum için sosyal medyada başlatılan, "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyasına katıldı.



AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları üyeleriyle "Güçlü bir Türkiye için biz de varız." diyen Yıldırım, kampanyaya destek verdi.



Yıldırım'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş ve Vedat Demiröz de eşlik etti.



"Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyası

Kampanyaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak da destek verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, anayasa değişikliğine ilişkin nisan ayında yapılacak referandum için düzenlenen "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyasına katıldı.



Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in dün sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla başlattığı kampanyaya ilişkin Albayrak da Twitter'dan bir video paylaştı.



Berat Albayrak, videoda, "Sevgili Bakanım Mevlüt Bey, mesajınızı aldık. Ülkemizi bölmeye çalışanlara inat, birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir Türkiye için 'EVET', son nefesimize kadar ben de varım. Sayın Büyükelçim Hasan Doğan, sen de var mısın?" ifadelerini kullandı.



Bakan Albayrak'a çağrı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gelmişti.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan çağrı alan Bakan Çavuşoğlu da yanıt olarak, "Sevgili Çağatay Kılıç kardeşim, değerli bakanım mesajını aldım. Söz konusu Türkiye olur da ben olmaz mıyım? Aziz milletimiz olur da biz olmaz mıyız? Güçlü Türkiye için, istikrar için ben de varım diyorum. Güçlü bir Türkiye için 'EVET' diyorum. Sevgili Enerji Bakanımız Berat Albayrak, Sevgili Ekonomi Bakanım Nihat Zeybekçi sizler de var mısınız?" sorusunu yöneltmişti.



Kampanya, sanat, siyaset ve spor dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla devam ediyor.