Başbakan Yıldırım ve Bakanlar Koltuklarını Çocuklara Devretti

Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 5. Sınıf öğrencisi olan çocuk Başbakan Yağız Efe Keçe'ye bıraktı.



Başbakan Binali Yıldırım, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde düzenlenen programda çocukları ağırladı. Fevzi Özbey Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi olan Çocuk Başbakan Yağız Efe Keçe, Başbakan Yıldırım'ın 0002 plakalı makam aracından indi. Küçük Başbakan Keçe'nin ismi Bakanlar Kurulu toplantısının gerçekleştirildiği salonda çocuk protokol üyeleri tarafından anons edildi. Çocuk Başbakan Keçe, Başbakan Yıldırım tarafından karşılandı ve Yıldırım'ın koltuğuna oturdu. Kabine üyeleri ilgili bakanlıklarıyla alakalı olarak açıklamalarda bulunarak, Keçe'ye sorularını yöneltti. Çocuk Başbakan Keçe de kabine üyelerinin sorularını cevapladı. En çok soruyu soran isim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Elif Erol oldu. Erol'un soruları daha çok 'eğitim' alanında oldu. Görme engelli öğrenci Elif Erol, Başbakan Yıldırım'ın kendisi ile tokalaşması esnasında 'suyu döktüğü için' Yıldırım'dan özür diledi. Yıldırım'ın ise, tüm kabine üyeleriyle tokalaşmasının ardından, "Kabinede çoğunluğu kaybetmiş" ifadelerini gülüşmelere neden oldu. Kabinede, 13 erkek olmak üzere 12 kız çocuğu olmak üzere, çocuk Başbakan ile birlikte toplamda 26 kişi bulunuyor. Yani, kabine kız çocuk ağırlıklı bir kabineden oluşuyor. Sözü son alan isim gazi çocuğu olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Emirhan Arslan oldu. Gazi çocuğu olan bir diğer isim ise Milli Eğitim Bakanı Selim Gönültaş oldu. Çubuk İlkokulu'nda eğitim gören Gönültaş, kabinenin en genç bakanı oldu. Şehit çocuğu olan Arda Doruk Tosun ise Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak kabinede yer aldı. Tosun, bakanlığıyla alakalı çalışmalar hakkında kabine üyelerine bilgi verdi. Yine şehit çocuğu olan Gözde İlknur Ceylan ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak kabinede yer aldı.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, programda çocuk kabine üyelerine eşlik eden isim oldu.



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