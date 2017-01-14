Başbakan Yıldırım ve Bahçeli Meclis'te Hatıra Fotoğrafı Çektirdi

Meclis Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifine yönelik görüşmeler devam ederken, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli Meclis'te bir araya geldi. Yıldırım ve Bahçeli burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

HATIRA FOTOĞRAFI TWITTER'DAN PAYLAŞILDI

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Bennur Karaburun, o anların fotoğrafını Twitter'dan paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile Anayasa görüşmeleri esnasında bir araya geldik."