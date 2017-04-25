Başbakan Yıldırım: "Vatandaştan Kaçarak, Onunla Yüzleşmekten Kaçarak Siyaset De, Hizmet de...
- Radyo ve Televizyon Gazeteciler Derneği Ödül Töreni Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Grand Otel'de düzenlenen Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'ne katıldı.
- Radyo ve Televizyon Gazeteciler Derneği Ödül Töreni
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Grand Otel'de düzenlenen Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'ne katıldı. Başbakan Yıldırım, davetlilere hitaben bir konuşma yaptı.