Başbakan Yıldırım: 'Vatandaştan Kaçarak, Onunla Yüzleşmekten Kaçarak Siyaset De, Hizmet de...

- Radyo ve Televizyon Gazeteciler Derneği Ödül Töreni

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Grand Otel'de düzenlenen Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'ne katıldı. Başbakan Yıldırım, davetlilere hitaben bir konuşma yaptı.