Başbakan Yıldırım Vatandaşları Selamladı

- Başbakan Binali Yıldırım'ın vatandaşların getirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını imzalaması

Başbakan Binali Yıldırım'ın alandan ayrılırken vatandaşları selamlaması

Çocuklara oyuncak dağıtımı

Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekimi

AYDIN - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partsinin Aydın'da düzenlediği mitinge katılarak halka hitap etti. Miting alanından parti otobüsü ile ayrılan Başbakan Yıldırım'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.