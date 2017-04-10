Başbakan Yıldırım Vatandaşları Selamladı
- Başbakan Binali Yıldırım'ın vatandaşların getirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını imzalaması Başbakan Binali Yıldırım'ın alandan ayrılırken vatandaşları selamlaması Çocuklara oyuncak dağıtımı Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekimi AYDIN - AK Parti Genel Başkanı ve...
- Başbakan Binali Yıldırım'ın vatandaşların getirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını imzalaması
Başbakan Binali Yıldırım'ın alandan ayrılırken vatandaşları selamlaması
Çocuklara oyuncak dağıtımı
Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekimi
AYDIN - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partsinin Aydın'da düzenlediği mitinge katılarak halka hitap etti. Miting alanından parti otobüsü ile ayrılan Başbakan Yıldırım'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.
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