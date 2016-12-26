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Başbakan Yıldırım, Vatandaşlara Hitap Etti - Detaylar

Başbakan Yıldırım, Vatandaşlara Hitap Etti - Detaylar

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Başbakan Binali Yıldırım'ın tünelden arabayla geçişi Kastamonu'da halkın arasına gelişi Halkı selamlaması Vatandaşlardan detay görüntüler KASTAMONU - Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Yıldırım, Vatandaşlara Hitap Etti - Detaylar

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Başbakan Binali Yıldırım'ın tünelden arabayla geçişi
Kastamonu'da halkın arasına gelişi
Halkı selamlaması
Vatandaşlardan detay görüntüler KASTAMONU - Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

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Binali Yıldırım, Kastamonu, Vatan, Sel
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