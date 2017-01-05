Başbakan Yıldırım: "Ülkemiz; Birlik, Beraberlik ve Kesin Bir İnançla Bu Zor Günleri Atlatacaktır.

Başbakan Yıldırım: "Ülkemiz; birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır. Terör belası, devleti ile omuz omuza vermiş aziz milletimizin sinesinde yok olup gidecektir. Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir."