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Başbakan Yıldırım: "Ülkemiz; Birlik, Beraberlik ve Kesin Bir İnançla Bu Zor Günleri Atlatacaktır.

Başbakan Yıldırım: "Ülkemiz; Birlik, Beraberlik ve Kesin Bir İnançla Bu Zor Günleri Atlatacaktır.

Başbakan Yıldırım: "Ülkemiz; birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır.

Başbakan Yıldırım:

Başbakan Yıldırım: "Ülkemiz;  birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır. Terör belası, devleti ile omuz omuza vermiş aziz milletimizin sinesinde yok olup gidecektir. Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir."

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Terör
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