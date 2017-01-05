Başbakan Yıldırım: "Ülkemiz; birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır. Terör belası, devleti ile omuz omuza vermiş aziz milletimizin sinesinde yok olup gidecektir. Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir."
Başbakan Yıldırım: "Ülkemiz; Birlik, Beraberlik ve Kesin Bir İnançla Bu Zor Günleri Atlatacaktır.
Başbakan Yıldırım: "Ülkemiz; birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır.
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