Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Erbil'de Türkmen siyasetçilerle bir araya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Irak'ta temaslarına devam ediyor. Başkent Bağdat'taki temaslarını tamamlayan Başbakan Yıldırım, Erbil'e geçti. Yıldırım, Erbil'de Türkmen siyasetçilerle bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, Erbil'deki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani ile ayrı ayrı bir araya gelecek. - ERBİL
Başbakan Yıldırım, Türkmen Siyasetçilerle Görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Erbil’de Türkmen siyasetçilerle bir araya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Erbil'de Türkmen siyasetçilerle bir araya geldi.
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