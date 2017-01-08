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Başbakan Yıldırım, Türkmen Siyasetçilerle Görüştü

Başbakan Yıldırım, Türkmen Siyasetçilerle Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Erbil’de Türkmen siyasetçilerle bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, Türkmen Siyasetçilerle Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Erbil'de Türkmen siyasetçilerle bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Irak'ta temaslarına devam ediyor. Başkent Bağdat'taki temaslarını tamamlayan Başbakan Yıldırım, Erbil'e geçti. Yıldırım, Erbil'de Türkmen siyasetçilerle bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, Erbil'deki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani ile ayrı ayrı bir araya gelecek. - ERBİL

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