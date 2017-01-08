TÜMÜ
Haberler Search
Başbakan Yıldırım: 'Türkiye'nin Güvenliği Irak'ın Güvenliğinden Ayrı Düşünülemez'

Başbakan Yıldırım: 'Türkiye'nin Güvenliği Irak'ın Güvenliğinden Ayrı Düşünülemez'

Başbakan Binali Yıldırım özel uçak "ANA" ile Ankara'ya geldi.

Başbakan Yıldırım: 'Türkiye'nin Güvenliği Irak'ın Güvenliğinden Ayrı Düşünülemez'

Başbakan Binali Yıldırım özel uçak "ANA" ile Ankara'ya geldi.

Başbakan Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ile diğer yetkililer karşıladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Türkiye-Irak Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Galip Ensarioğlu ve AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu da Yıldırım ile Ankara'ya geldi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Millî İstihbarat Teşkilatı, İl Başkanı Bülent TÜFENKCİ, Adalet Ve Kalkınma Partisi, Ankara Belediye Başkanı, Esenboğa Havalimanı, Milli Eğitim Bakanı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti, Milletvekili Turan, Elektrik Enerjisi
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads