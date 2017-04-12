Başbakan Yıldırım: "Türkiye Kazanacak, Millet Kazanacak, Millet Düşmanları Kaybedecek"

- Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İzmir'in Bayraklı İlçesinde düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Yıldırım: 'Türkiye Kazanacak, Millet Kazanacak, Millet Düşmanları Kaybedecek'

- Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İzmir'in Bayraklı İlçesinde düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.

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