Başbakan Yıldırım: "Türkiye Güçlü Olmak Mecburiyetinde"

- Salondaki katılımcılardan detaylar Başbakan Yıldırım'ın konuşması İZMİR - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nca düzenlenen iş adamları buluşmasına katılarak konuşma yaptı.

Başbakan Yıldırım: 'Türkiye Güçlü Olmak Mecburiyetinde'

- Salondaki katılımcılardan detaylar
Başbakan Yıldırım'ın konuşması İZMİR - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nca düzenlenen iş adamları buluşmasına katılarak konuşma yaptı.

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