Başbakan Yıldırım: Türkiye Büyümeye Devam Edecek

Başbakan Yıldırım: Türkiye büyümeye devam edecek.

Başbakan Yıldırım: Türkiye büyümeye devam edecek...

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Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye