Başbakan Yıldırım, Tüksekova'da

- Başbakan Binali Yıldırım'ın havaalanından çıkışı Toplu açılış ve temel atma töreninden görüntü Alanı dolduran ve Türk bayraklarını sallayan vatandaşlardan detayHAKKARİ - Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'deki toplu açılış ve temel atma töreninde vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Yıldırım, Tüksekova'da

- Başbakan Binali Yıldırım'ın havaalanından çıkışı
Toplu açılış ve temel atma töreninden görüntü
Alanı dolduran ve Türk bayraklarını sallayan vatandaşlardan detay

HAKKARİ - Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'deki toplu açılış ve temel atma töreninde vatandaşlara hitap etti.

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Binali Yıldırım, Hakkari, Vatan, Türk
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