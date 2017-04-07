Başbakan Yıldırım, Tüksekova'da
- Başbakan Binali Yıldırım'ın havaalanından çıkışı Toplu açılış ve temel atma töreninden görüntü Alanı dolduran ve Türk bayraklarını sallayan vatandaşlardan detayHAKKARİ - Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'deki toplu açılış ve temel atma töreninde vatandaşlara hitap etti.
- Başbakan Binali Yıldırım'ın havaalanından çıkışı
Toplu açılış ve temel atma töreninden görüntü
Alanı dolduran ve Türk bayraklarını sallayan vatandaşlardan detay
HAKKARİ - Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'deki toplu açılış ve temel atma töreninde vatandaşlara hitap etti.
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