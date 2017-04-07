Başbakan Yıldırım, Tüksekova'da

- Başbakan Binali Yıldırım'ın havaalanından çıkışı

Toplu açılış ve temel atma töreninden görüntü

Alanı dolduran ve Türk bayraklarını sallayan vatandaşlardan detay



HAKKARİ - Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'deki toplu açılış ve temel atma töreninde vatandaşlara hitap etti.