Başbakan Yıldırım: Trump yönetiminden 3 beklentimiz var

Başbakan Yıldırım, parti genel merkezinde medya temsilcileriyle bir araya geldi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyen kararı hatırlatılarak, "Bu karar, yeni ABD yönetimi için iyi başlangıç sayılabilir mi?" sorusu üzerine Yıldırım, yeni yönetimin daha işin başında olduğunu belirtti.

Yıldırım, ön yargılı bir düşünce içinde olmadıklarını dile getirerek, Türkiye'nin ABD yönetiminden üç beklentisini şöyle sıraladı:

BİRİNCİSİ: GÜLEN'İN İADESİ

"Birincisi, 15 Temmuz alçak darbe girişiminin başı, terörist başını iade etmeleri. Bu konuda karşılıklı ahitlere sadakat göstermeleri. Bunu bekliyoruz. Bu konuda gereken dosyalar, bilgiler, belgeler herşey verildi, her söz söylendi. Bundan sonraki adımları ABD yönetiminin atması lazım. Çünkü bu mesele ortada olduğu müddetçe, Türkiye Cumhuriyeti kamuoyunda vatandaşların ABD yönetimi hakkındaki algısını düzeltmemiz mümkün değil.

İKİNCİSİ: PYD'YE DESTEĞİN KESİLMESİ

İkincisi, Orta Doğu'da özellikle Suriye'de DEAŞ'ın yok edilmesi ve diğer terör örgütleriyle mücadele konusunda, geçmiş yönetimlerin yanlışlarının düzeltilmesidir. Nedir bu yanlışlar? PKK'nın isim değiştirmiş devamı niteliğindeki PYD, YPG, ve şimdi de SDG mi nedir? Onların hepsi aynı."

ABD'nin, Suriye'de PYD/PKK terör örgütünün liderliğini yaptığı "Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG)" mühimmat ve zırhlı araç vermesine yönelik soru üzerine Yıldırım, "Maalesef. ABD yöneticilerinin bunlarla iş tutmaktan vazgeçmesi lazım. Çünkü bunlar terör örgütü. Terör örgütünü ortak alarak veya onlarla birlikte hareket ederek, bir başka terör örgütünü yok etmeye çalışmak, ABD gibi büyük, ciddi ve terörle küresel mücadeleye önem veren bir devlete yakışmaz." ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜSÜ: ABD'NİN ALGISINI DÜZELTECEK ADIMLARIN ATILMASI

Binali Yıldırım, bu durumun, NATO'da, başka platformlarda da stratejik ortaklığı olan ABD-Türkiye ilişkilerine ciddi zarar vereceğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yani bir terör örgütünü yanına alıyorsun, başka terör örgütünü alt etmeye çalışıyorsun. Ondan sonra onu ne yapacaksın? Onu da alt etmek için başka birini mi bulacaksın? Bunun sürdürülebilir bir tarafı yok. Üçüncü konu da ABD algısı, Türk toplumunda maalesef bugün iyi bir düzeyde değil. Toplumsal algı bu iki olaydan dolayı ABD'ye karşı çok itibar kaybetti. Türkiye'deki ABD algısını düzeltme yönünde de bazı somut adımlar atması gerekir yeni yönetimin. İnşallah bunlar tabii Cumhurbaşkanımızın, bizim yapacağımız görüşmelerde ele alıp konuşacağımız konular. Ben bunların hepsinin konuşunca bir hal yoluna gireceği kanaatini taşıyorum."

"OLUMLU İŞARETLER ALDIK"

Yıldırım, "ABD algısının düzeltilmesi bu iki madde dışında başka şeyler gerektiriyor mu?" sorusuna, "Bunlar öncelikli olarak ele alınınca büyük ölçüde müspet gelişme yaşanır. Daha sonra da bunu, karşılıklı yatırımlarla ticaretle diğer faaliyetlerle de desteklemek gerekir." karşılığını verdi.

"ABD yönetiminin, bahsettiğiniz üç konuda ne yapacağı konusunda bir sinyal alabildiniz mi?" sorusuna Yıldırım, "Arkadaşlarımız, yeni yönetimin ekibiyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Karamsar olmayı gerektirecek bir şey yok. Bu konularda ilk tebrik görüşmelerimizde de konuya olumlu yaklaşılacağı yönünde işaretler aldık." cevabını verdi.