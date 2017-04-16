Başbakan Yıldırım, torunlarıyla birlikte referandum sonuçlarını takip etti

Yıldırım'ın torunlarıyla birlikte sonuçları takip ettiği video, AK Parti'nin Twitter adresinden paylaşıldı



ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, referandum sonuçlarını torunlarıyla birlikte takip etti. Keyifli anların yaşandığı görülen video, AK Parti'nin Twitter sayfasından paylaşıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasının sonuçlarını torunlarıyla birlikte izledi. Yıldırım'ın torunlarının videoda, "Gece gölgenin rahatına bak, 'evet' çıktı, keyfine bak" sözlerini Rabia işareti yaparak söylediği görülüyor. Yıldırım'ın da bu anlarda keyifli olduğu gözlerden kaçmıyor.