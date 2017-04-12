Başbakan Yıldırım Tgrt Haber'de
Başbakan Binali Yıldırım Türkiye'nin tarihini değiştirecek kritik referandum öncesi TGRT Haber'e konuşacak.
Başbakan Binali Yıldırım Türkiye'nin tarihini değiştirecek kritik referandum öncesi TGRT Haber'e konuşacak.
Başbakan Yıldırım'la Referandum Özel yayını bu akşam saat 23.00'de TGRT Haber-TGRT EU- TGRT Belgesel ve TGRT FM ortak yayını ile İstanbul merkezli 60, Anadolu'da 60 olmak üzere, toplam 120 televizyon kanalına yayın hizmeti veren İhlas Haber Ajansı (İHA) üzerinden canlı yayınlanacaktır.
(İHA)