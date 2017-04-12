Başbakan Yıldırım Tgrt Haber'de

Başbakan Binali Yıldırım Türkiye'nin tarihini değiştirecek kritik referandum öncesi TGRT Haber'e konuşacak.



Başbakan Yıldırım'la Referandum Özel yayını bu akşam saat 23.00'de TGRT Haber-TGRT EU- TGRT Belgesel ve TGRT FM ortak yayını ile İstanbul merkezli 60, Anadolu'da 60 olmak üzere, toplam 120 televizyon kanalına yayın hizmeti veren İhlas Haber Ajansı (İHA) üzerinden canlı yayınlanacaktır.



(İHA)