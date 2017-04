CHP'nin Danıştay Hamlesine Başbakan'dan Tepki: Milletin Kararı Mahkemelerde Şikayet Edilmez

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin mühürsüz oylarla ilgili Danıştay'a başvuracağını duyurması üzerine açıklamalardan bulundu. Yıldırım, konuyla ilgili olarak "Kararı millet verdi. Milletin kararını mahkemelerde şikayetle düzeltmek demokrasinin bir yolu değildir." dedi.

ULUDERE ŞEHİTLERİ

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Uludere'de maalesef saha taramaları esnasında 2 askerimiz şehit edildi ve karşılığı hemen verildi. Oradaki terör yuvaları darmadağın ediliyor. Bu mücadele devam edecek. Türkiye'nin sınırlarının dışında tehdit var olduğu müddetçe, Türkiye bunların hepsine gereken karşılığı verir. Önemli olan ülkemizni güvenliği, milletimizin can ve mal emniyetidir ve hudutlarımızın güvenliğidir. Türkiye bunu her şart altında sağlayacak güçtedir. Amerika ile DEAŞ'a karşı mücadelede tavrımız çok açık ve nettir. Nasıl bir işbirliği yapacağımız her seviyede kendilerine aktarılmıştır. bu şartlar altında karar bizim değil ABD'nin kararı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız 16-17 Mayıs gibi bu konuda sayın Trump'la gerekli görüşme yapacak ona göre hareket edilecektir. Türkiye'nin içeride ve dışarıda zarar verecek kim varsa, arkasında kimin olduğuna, olmadığına bakmadan gereğinin yapılacağıdır, bu bilinmesi gerekir."

CHP'YE DANIŞTAY TEPKİSİ!

Millete gittik. Kararı millet verdi. Milletin kararını mahkemelerde şikayetle düzeltmek demokrasinin bir yolu değildir. Ama tabii şikayet yolunu herkes kullanma durumundadır. Kullanmak isterlerse buna diyecek bir şeyimiz yoktur. Ama millet sözünü söylemiştir. Evet sonucu tecelli etmiştir. Milletin zamanını daha fazla israf etmenin bir manası yoktur.

Yüksek Seçim Kurulu her seçimle ilgili itirazı karara bağlar ve mesele biter. Seçimler konusunda YSK'nın verdiği karar kesindir. Bunun üzerine herhangi bir yargı yolu yoktur. Ama buna rağmen gidebilirler. İstedikleri yere gidebilirler. Neticede milletin kararının üzerine hiçbir mahkeme bir karar veremez."

YENİLEN PEHLİVAN GÜREŞE DOYMAZ! BUNLARINKİ KAKAFONİ

Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Öyle bir yol benimsiyorlarsa bu demokratik bir yol değildir. Milletin kararını sindirmemek, içselleştirmemek anlamına gelir. Bu da ana muhalefet partisine yakışmaz. Ana muhalefet partisinde kim son sözü söylüyor onu da anlamış değiliz. Bugünlerde ana muhalefette herkes ayrı bir telden çalıyor. Tam bir kakafoni...

İTİRAZ KOMİSYONU TÜM İTİRAZLARI DEĞERLENDİRECEKTİR

FETÖ konusundaki itirazları karara bağlamak üzere bir KHK çıkarıldı. Bugünlerde bu atamaları yapacağız. Bugünlere kadar bakanlık valilere yapılan müracaatlar yeni baştan bu komisyon tarafından, İtiraz Komisyonu tarafından ele alınacak ve onlar çok titiz bir çalışmayla bu itirazları karara bağlayacaklar. Şimdiye kadar da itirazlar oldu, iadeler oldu. İade talepleri reddedilenler oldu. Vatandaşlar ne fark var diye merak edebilir. Fark şudur, bu komisyon anında kurulmuş bir komisyondur. Dolayısıyla hakimlerden ve değişik kurumlardan atanan üyelerden oluşacaktır. Bu komisyonun verdiği kararda iade kararı verilirse zaten yanlışlık düzeltilmiş olacak; ancak idarenin verdiği kararın doğru olduğunun tespit edilmesi halinde şikayet sahibine yargıya müracaat yolu açılacak ve ondan sonra tabii yargı nihai kararı vermiş olacaktır. Şu andaki idari tasarruflarda OHAL dolayısıyla yargı yolu kapalı.

KONGRE TAKVİMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Dün gerçekleştirdiğimiz MYK, MYKS, Genişletilmiş toplantılar önceden planlanmış toplantılardır. Esas itibarıyla referandumun kapsamlı olarak değerlendirilmesidir. Partimiz yetkili kurulları kongre tavkimi ile ilgili çalışmaları başlatmıştır. Bundan sonra ne karar verilecekse ona göre icra edilecektir.