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Başbakan Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda Çıkan Kavgada Yaralanan Şahin'i Ziyaret Etti

Başbakan Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda Çıkan Kavgada Yaralanan Şahin'i Ziyaret Etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : TBMM Genel Kurulu'ndaki kavga AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin Başbakan Binali Yıldırım Sağlık Bakanı Akdağ Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Ziyaretten detaylar ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda çıkan...

Başbakan Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda Çıkan Kavgada Yaralanan Şahin'i Ziyaret Etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
TBMM Genel Kurulu'ndaki kavga
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin
Başbakan Binali Yıldırım
Sağlık Bakanı Akdağ
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
Ziyaretten detaylar ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgada burnu kırılan ve ameliyat edilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

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