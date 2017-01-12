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TBMM Genel Kurulu'ndaki kavga
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin
Başbakan Binali Yıldırım
Sağlık Bakanı Akdağ
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
Ziyaretten detaylar ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgada burnu kırılan ve ameliyat edilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Başbakan Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda Çıkan Kavgada Yaralanan Şahin'i Ziyaret Etti
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : TBMM Genel Kurulu'ndaki kavga AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin Başbakan Binali Yıldırım Sağlık Bakanı Akdağ Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Ziyaretten detaylar ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda çıkan...
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