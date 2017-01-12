Başbakan Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda Çıkan Kavgada Yaralanan Şahin'i Ziyaret Etti

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TBMM Genel Kurulu'ndaki kavga

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin

Başbakan Binali Yıldırım

Sağlık Bakanı Akdağ

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Ziyaretten detaylar ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgada burnu kırılan ve ameliyat edilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.