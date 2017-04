Başbakan Yıldırım, TBMM 23 Nisan Özel Oturumunda Konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişimine işaret ederek, "Milletin kararlılığı darbecilere darbe indirmiştir. Birlik ve beraberlik içinde ülkemizin ve milletimizin beklentisi doğrultusunda demokrasimizi daha da geliştireceğiz. Bu konuda iktidara, muhalefete, hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Hepimiz işimizi daha iyi yapmaya ve daha sorumlu davranmaya mecburuz" dedi.



AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de 23 Nisan özel oturumunda yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanım, TBMM'nin değerli başkanı, sayın milletvekilleri, değerli misafirler, milli iradenin tecelli ettiği TBMM'nin açılışının 97. yıldönümü vesilesiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Aziz milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bu güzel günün mübarek Miraç gecesine denk gelmesi ayrıca bizi mutlu etmiştir. Sizlerin ve aziz milletimizin mübarek Miraç gecesini de tebrik ediyorum. Milli iradeyi hakim kılarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için TBMM açılışından bugüne kadar başta ilk Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Meclis çatısı altında çalışanlardan vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara ülkemiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Meclisin açılışının 97. yıldönümünün kutlandığını hatırlatan Yıldırım, "Bugünü çocuklara bayram olarak armağan eden bir ülke olmanın aynı zamanda gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın milletimizin değerlerine sahip çıkarak, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür olarak ve özgüvenleri yüksek bir şekilde yetişmesini arzu ediyoruz. Onların milli iradeye her şartta sahip çıkmalarını, daha demokratik, daha özgür yarınları inşa etmelerini arzu ediyoruz. Bu yolda önemli mesafe aldığımızı da ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlerini, hakkıyla anlayabilmek için 97 yıl önceki zor şartları hatırlamamız gerekiyor. Unutmayalım ki TBMM'nin kurulduğu o günlerde yurdumuzun birçok yerleri işgal edilmiş, orduları dağıtılmış, ülke fakru zaruret içerisindeydi. Bu şartlar içerisinde tek umut veren tek şey, milletimizin gönlünde canlı ve dipdiri olan bağımsızlık aşkı ve vatan sevgisiydi. Bu aşk ve sevgiyle vatanın dört bir yanından gelen milletvekillerinin katılımıyla 23 Nisan 1923'te Meclisimiz heyecanla, umutla ve dualarla açıldı" şeklinde konuştu.



TBMM'nin açılışının egemenliğin millete ait olduğunun ve milli iradenin üstünlüğünün ifadesi olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Milli mücadelemiz Meclis öncülüğünde Gazi Mustafa Kemal liderliğinde bir halk mücadelesidir. Meclisimiz, bu mücadeleyi başarıyla yürüterek Cumhuriyeti kurmuştur. Devlet kuran Meclisimiz, dünyadaki tek Gazi Meclistir. Meclis, 97 yıl önce olduğu gibi bugün de tam istiklalimizin, aydınlık geleceğimizin ve millet olarak bir arada yaşama kararlılığımızın teminatı olarak yaşamaya devam ediyor. Milli egemenlik, demokrasi ile alakalıdır. Milli iradeyi zayıflatmaya yönelik bütün girişimler gayri meşrudur. Halk iradesini yok sayarak demokratik rejimin kesintiye uğratılması maalesef milletimize acı bedeller ödetmiştir. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan gibi açık ve örtülü müdahalelerin yaşattığı acılar hala zihnimizdedir. Milli egemenliği çiğnetmemek, Meclisin hukukunu ve milletin egemenliğini korumak bu yüce Meclisin, hepimizin görevidir" diye konuştu.



Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:



"Yüce Meclisimiz, 15 Temmuz'da milli iradeye karşı kalkışılan FETÖ ihanet şebekesinin darbe girişiminde dimdik durmuş ve milli iradeyi alçaklara teslim etmeyeceğini göstermiştir. Gazi Meclisin gazi sıfatını hakkıyla kazandığını, 15-16 Temmuz gecesi dost düşman bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bundan sonra da bu tür girişimlere karşı tek yürek olarak karşı koymak, milli iradeyi korumak, demokrasimizi geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. O gece ülkemize, istikbalimize, istiklalimize sahip çıkan başta Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve Mecliste grubu bulunan bütün partilerin üyelerine tekrar şükranları sunuyorum. Bu darbenin önlenmesinde şüphesiz en büyük katkı yüce Türk milletindedir. Milletin kararlılığı darbecilere darbe indirmiştir. Birlik ve beraberlik içinde ülkemizin ve milletimizin beklentisi doğrultusunda demokrasimizi daha da geliştireceğiz. Bu konuda, iktidara muhalefete hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Hepimiz işimizi daha iyi yapmaya ve daha sorumlu davranmaya mecburuz."



Toplumsal sorunların değişerek halkın gündeminde her zaman yer aldığını anlatan Yıldırım, "Bilim, akıl ve uzlaşma ile sorunların çözüm yeri milletin evidir. TBMM'dir. Bu meclis gazi meclistir, kahraman bir meclistir. Böyle bir meclisin üyesi olarak bu millete hizmet etmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. Bu anlayışla Türkiye'nin çocuklarına daha güvenli, demokrasisi daha gelişmiş, hukuk düzeni sağlam temeller üzerine oturmuş bir ülke devretmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini ve hangi badirelerden geçtiğini unutmamak durumundayız" dedi.



Çok partili hayata geçilen 1950'den sonra demokrasiye ilk darbenin 1960'ta yapıldığını belirten Yıldırım, "27 Mayıs darbelerin anasıdır. Her 10 yılda bir demokrasimiz saldırıya uğramıştır. Darbe sonrası hazırlanan anayasaların demokrasi dışı müdahaleleri önleyemediği sabit olmuştur. Anayasanın millet iradesi dışında, vesayetçi bir anlayışla hazırlanmış olmasıdır. Bu muhtıra, cumhurbaşkanı seçilme tartışmalarıyla birlikte yine gündeme gelmiştir. 2007'de cumhurbaşkanının seçilememesiyle birlikte bu meclis yeni bir gündeme sahip olmuştur. Bir anayasa değişikliği zorunlu hale gelmiş, cumhurbaşkanının millet tarafından doğrudan seçilmesi gerçekleşmiştir. Yapılan halk oylamasında milletimiz bu değişikliği onaylamıştır. Ondan sonra devam eden süreç, milletin iradesine dışarıdan müdahaleleri önlemesi olmuştur. En son gerçekleştirilen anayasa değişikliği yüce meclisimizde milletin vekilleri tarafından görüşülmüş ve nihayet halk oylamasıyla milletimize götürülmüştür" ifadelerini kullandı.



Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Milletimiz bu değişiklik yönünde kararını vermiş ve böylece cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin önümüzdeki genel seçimden itibaren devreye girmesi benimsenmiştir. Bu sistemle beraber artık sürekli istikrar ve güçlü iktidar dönemi başlamış, milletin doğrudan yetkilendirildiği yürütme tesis edilmiştir. Aynı zamanda yeni değişiklikle birlikte yüce Meclis daha da güçlenmiş ve asli işleri yasama ve denetleme konusundaki görevleri artarak devam edecektir. Bu yapılan değişikliğin ülkemize milletimize hayırlı olmasını dilerken, Cumhuriyetimiz için, bağımsızlığımız için hayatını seve seve veren bütün şehitlerimizi anıyoruz. Şunu ifade etmek isterim ki hedefimiz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmaktır. yüce meclisimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." - ANKARA