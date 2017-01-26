Başbakan Yıldırım: Taşınır Rehni Kanunu'nu Bazı Bankalar Anlamamışlar

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Dünya Gümrük Günü etkinliklerine katılarak açıklamalarda bulundu. Yıldırım konuşmasında 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe giren Taşınır Rehni Kanunu'nu hatırlatarak," Taşınır malların teminata konu olması çok büyük bir rahatlık. Bazı bankalar görüyorum ki, bunu anlamamışlar. Ne yazık ki bunlardan birisi de kamu bankası. Bununla ilgili nazlanıyorlar. Bu teminat olur mu altından hava geçiyor su geçiyor diye bin bir mazeret. Kardeşim kanun çıktıysa uygulayacaksınız" ifadelerini kullandı.



Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Gümrük Günü, etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda konuştu. Başbakan Yıldırım'ın konuşmasında şu ifaedeler yer aldı: "1 Ocak tarihi itibariyle Taşınır Rehni Kanunu'nun çıkarıldığını kaydeden Binali Yıldırım, "Bu çok sessiz sedasız oldu ama bu bir devrimdir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde teminat sorunu en büyük sorundur. Bu taşınır malların teminata konu olması çok büyük bir rahatlık. Bazı bankalar görüyorum ki, bunu anlamamışlar. Ne yazık ki bunlardan birisi de kamu bankası. Bununla ilgili nazlanıyorlar. Bu teminat olur mu altından hava geçiyor su geçiyor diye bin bir mazeret kardeşim kanun çıktıysa uygulayacaksınız. uygulamassanız irade gereği neyse yapar. Size demiş miyiz orada büyükbaş, küçükbaş hayvanı varsa torna tezgahı varsa, silahı varsa hepsini teminata alacaksınız. Birazda siz taşın altına elinizi koyun. Hep niye milletten bekliyorsunuz ? Amerika Başkanı oturdu yerine, dünya piyasalarındaki bu dalgalanmalarda sona erecek" açıklamalarında bulundu."