Başbakan Yıldırım: "(Suriye'deki gelişmeler) Bölgede barışın yeşermesi, şüphesiz Türkiye'de terörle mücadelenin bir anlamda çok daha etkin şekilde yapılmasına da vesile olacaktır."
Başbakan Yıldırım: "(Suriye'deki Gelişmeler) Bölgede Barışın Yeşermesi, Şüphesiz Türkiye'de Terörle...
Başbakan Yıldırım: "(Suriye'deki gelişmeler) Bölgede barışın yeşermesi, şüphesiz Türkiye'de terörle mücadelenin bir anlamda çok daha etkin şekilde yapılmasına da vesile olacaktır.
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