Başbakan Yıldırım: "Şunu Milletimiz Bilmelidir Ki İzmirliler Bilmelidir Ki Bu Ülkeyi Bölmek İsteyen...

Başbakan Yıldırım: "Şunu milletimiz bilmelidir ki İzmirliler bilmelidir ki bu ülkeyi bölmek isteyen bu milletin kardeşliğini bozmak isteyen her kim olursa olsun asla bunu başaramayacak. Çünkü milletimiz kardeşliği, birliği beraberliği, bozanlara katiyen pirim vermiyor. Ama görüyoruz ki son zamanlarda Türkiye'nin başını ağrıtan enerjisini azaltan bu alçak örgütler artık vardiyalı çalışmaya başladılar. 8 saat biri çalışıyor, ondan sonra biri diğerine görevi veriyor, o diğerine veriyor. 24 saat 3 vardiya esasına göre çalışıyorlar. Bu da terörün idelojisi, kutsalı hiçbir değeri olmadığını açık şekilde gösteriyor."