Başbakan Yıldırım Soruları Cevapladı

Başbakan Binali Yıldırım, "Uluslararası kuruluşlar maalesef Avrupa'da yükselen ırkçılığın etkisinde kalarak böyle kararlar alıyorlar. Bunlar bölgesel ve küresel barış için faydalı kararlar değil, açıkçası Türkiye olarak bu kararı tamamen siyasi bir karar olarak görüyoruz" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından Grand Otel'de düzenlenen ödül törenine katılmadan önce gazetecilerin sorularını cevapladı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'yi siyasi denetime almasına ilişkin kararının sorulması üzerine, Yıldırım, "(HDP'li vekillerinin de imzasının olduğu) Buna şaşırmadım, orada bu kararın yönünde oy kullanmaları hiç şaşırtıcı değil. O kararda tamamını oy kullananlar PKK'nın terör örgütü olmaktan çıkarılması için propoganda yapan kimseler. Bu karar şunu gösteriyor, son zamanlarda İslamafobi, Türkiye karşıtlığı gibi politikaların Avrupa Konseyi Parlamentosuna yansımasıdır. Uluslararası kuruluşlar maalesef Avrupa'da yükselen ırkçılığın etkisinde kalarak böyle kararlar alıyorlar. Bunlar bölgesel ve küresel barış için faydalı kararlar değil, açıkçası Türkiye olarak bu kararı tamamen siyasi bir karar olarak görüyoruz. Türkiye'nin gerçekleri ile örtüşmüyor, hiç kimse Türkiye gibi 15 Temmuz travmasını yaşamadı. Yaşamadıkları için Türkiye'de neler oldu, Türk halkı badirelerden geçti ve buna karşı Türkiye'nin alması gereken tedbirler nelerdir, bunları zahmet edip derinliğine inceleme zahmetinde bulunmadılar. Türkiye, alınan karar ne olursa olsun, demokrasini güçlendirmeye, ülkesinin ve milletinin refahını korumaya devam edecek. Türkiye, yurtlarından edilmiş çaresiz insanların derdine derman olmaya devam edecek. Bir gün gelecek ki onlar da bu aldıkları kararın ne kadar yanlış olduğuna kanaat getirecekler ve tekrar gözden geçirecekler. Bunun doğuracağı sonuçlar var, o sonuçları da hükümet olarak değerlendirmemizi yapacağız, atmamız gereken adımları da karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.



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