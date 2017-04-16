Başbakan Yıldırım: Sonuç Ne Olursa Olsun Başımızın Tacıdır

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, referandum da oyunu seçim bölgesi İzmir'de kullandı, "Çıkacak sonuç, ne olursa olsun başımızın tacıdır. Milletimizin verdiği karar en güzel karardır" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, oy kullanmak için yanında Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, İl Başkanı Bülent Delican, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ile birlikte, saat 10.40'ta Menderes İlçesi Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu'na geldi. Yıldırım, okul bahçesinde kendisini alkışlayan partilileri selamladıktan sonra oyunu kullanacağı 1085 numaralı sandığa gitti. Burada sandık görevlileri ile sahbet eden Başbakan Yıldırım, "Bu sandıkta kaç seçmeniniz var şu ana kadar kaçı oy kullandı" diye sordu. Görevliler seçmenin dörtte birinin oyunu kullandığını söyledi.



Başbakan Yıldırım, oyunu sandığa attıktan sonra sıra bekleyen bazı seçmenlerle fotoğraf çektirdi. Bahçeye çıktığında Yıldırım'a Ak Partililer 'Türkiye seninle gurur duyuyor' tezahüratı yaptı. Yıldırım, binanın merdiveninde konuşma yapmasını isteyen partililere "Burası balkon değil" diye espri yaptıktan sonra, bahçede kurulan kürsüde hitap etti. Yıldırım, şunları söyledi:



"Güzel İzmir'in Menderes ilçesindeyiz. Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu'nda oyunumuzu verdik, vatandaşlık görevimizi yaptık. Şimdi de işimize gücümüze bakacağız. Bugün Türkiye'nin her köşesinde 81 vilayetimizde ilçelerimizde, köylerimizde vatandaşlarımız huzur içinde kardeşlik içinde medeni bir şekilde oylarını veriyorlar. Tercihlerini yapıyorlar akşam olup sandıklar açılınca sonuçlar ortaya çıkacak. Çıkacak sonuç, ne olursa olsun başımızın tacıdır. Milletimizin verdiği karar en güzel karardır. Teşekkür ediyorum."



Başbakan Binail Yıldırım, oy kullanmak için geldiği İzmir'den, Başbakanlık uçağı ile Ankara'ya döndü.



- İzmir