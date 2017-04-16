Başbakan Yıldırım: Sonuç Başımızın Tacıdır
Başbakan Binali Yıldırım, anayasa referandumundaki oyunu İzmir'de kullandı.
Başbakan Binali Yıldırım, anayasa referandum undaki oyunu İzmir'de kullandı. Oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan Yıldırım, "Sandıktan çıkacak karar ne olursa olsun başımızın tacıdır" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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