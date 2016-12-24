Başbakan Yıldırım: "Son 14 yılda Türkiye bir şeyler başardıysa bunun arkasındaki sihirli iki sözcük budur; güven ve istikrar. Bu güven ve istikrarı kalıcı hale getirmek de bizim görevimizdir."
Başbakan Yıldırım: "Son 14 Yılda Türkiye Bir Şeyler Başardıysa Bunun Arkasındaki Sihirli İki Sözcük...
Başbakan Yıldırım: "Son 14 yılda Türkiye bir şeyler başardıysa bunun arkasındaki sihirli iki sözcük budur; güven ve istikrar. Bu güven ve istikrarı kalıcı hale getirmek de bizim görevimizdir.
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