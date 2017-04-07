Başbakan Yıldırım, Somali Başbakanına Taziye Mesajı Gönderdi

Başbakan Binali Yıldırım, Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısı sebebiyle Somali Başbakanı Hasan Ali Kheyre'ye bir taziye mesajı gönderdi.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım, Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısı sebebiyle Somali Başbakanı Hasan Ali Kheyre'ye bir taziye mesajı göndererek üzüntülerini dile getirdi. - ANKARA