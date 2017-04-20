Başbakan Yıldırım: "Sizin Gözlerinizdeki Işık Bütün Insanlığa Aradığı Mutluluğu Getirecek"
- 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Başbakanlık Çankaya Köşkü Salondan detaylar Başbakan Yıldırım'ın konuşması Başbakan Yıldırım'ın çocuklarla fotoğraf çekilmesi ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde 39.
- 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği
Başbakanlık Çankaya Köşkü
Salondan detaylar
Başbakan Yıldırım'ın konuşması
Başbakan Yıldırım'ın çocuklarla fotoğraf çekilmesi ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Türkiye'ye gelen çocuklarla bir araya geldi.