Başbakan Yıldırım: "Sistem Iki Tane Irade Tanımlamış, Bu Sürdürülebilir Bir Yapı Değil"
- Salondaki katılımcılardan detaylar Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nca düzenlenen iş adamları buluşmasına katılarak konuşma yaptı.
- Salondaki katılımcılardan detaylar
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nca düzenlenen iş adamları buluşmasına katılarak konuşma yaptı.