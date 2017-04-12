Başbakan Yıldırım: "Sistem Iki Tane Irade Tanımlamış, Bu Sürdürülebilir Bir Yapı Değil"

- Salondaki katılımcılardan detaylar Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nca düzenlenen iş adamları buluşmasına katılarak konuşma yaptı.

Başbakan Yıldırım: 'Sistem Iki Tane Irade Tanımlamış, Bu Sürdürülebilir Bir Yapı Değil'

- Salondaki katılımcılardan detaylar
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nca düzenlenen iş adamları buluşmasına katılarak konuşma yaptı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Adalet Ve Kalkınma Partisi, Binali Yıldırım, Ak Parti, AK Parti, Akparti, İzmir, Akp