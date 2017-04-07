Başbakan Yıldırım Şırnak'ta

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi.



Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak ve toplu açılış törenine katılmak üzere Şırnak'a geldi. Adana'dan başbakanlığa ait özel uçakla Şerafettin Elçi Havalimanına gelen Başbakan Yıldırım'ı, kent protokolü karşıladı. Yıldırım'ın Cuma namazı ve valilik ziyaretinin ardından Yeni Mahalle'de halka hitap etmesi bekleniyor. - ŞIRNAK