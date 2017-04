Başbakan Yıldırım: Şimdi Değişim Vakti (6)

BİLECİK'TEKİ MİTİNGDE KONUŞTU



Kütahya'dan helikopterle Bilecik'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etti. 15 Temmuz darbe girişimine Bileciklilerin mitingin olduğu Cumhuriyet Meydanı'nda dur dediklerini anlatan Yıldırım, "Sizler 15 Temmuz gecesi bu meydanı boş bırakmadınız. Cumhuriyet Meydanı'nda hainlerin Cumhuriyeti yıkmasına izin vermediniz. Her düşünceden vatandaşlarımız bu meydanda ay yıldızlı bayrakla bir araya geldi kenetlendi, milli iradeye sahip çıktı. Ak Parti'nin istikameti milletin istikametidir. Bu milletin bütün renklerine, bütün farklılıklarına aynı sevdayla aynı muhabbetle bağlıyız. Bir olmanın, birlik olmanın, birlik içinde yaşamanı derdindeyiz. "



'BOŞA KÜREK ÇEKİYORSUNUZ'



Becerisiz, çok parçalı, zayıf yönetimlerin ve kendi menfaatini düşünen siyasetçilerin geçmişte ülkeyi felaketin eşiğine getirdiklerini söyleyen Başbakan Yıldırım, o günleri unutmayacaklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Bu güzel ülkeyi felaketin eşiğine getirdiler. Milleti temsil etmek üzere siyaset yapması gerekenler darbecilerle, vesayetçilerle, baskı odaklarıyla bir araya geldiler. Sadık olmadıkları tek şey Millet oldu. Bu kayıp yılları hep beraber yaşadık. Bu yılların beldelini birlikte ödedik. Söyleyin Bilecikliler bu kötü yönetimlerinin Türkiye'ye yaptıklarını unutacak mıyız? O beceriksiz iktidarların IMF'ye nasıl teslim olduğunu unuttuk mu? Unutmayacağız, asla unutmayacağız. 16 Nisan Türkiye'yi muhasır medeniyetlere taşıyacak aydınlık yarının müjdecisidir. Geçmişin acı hatıralarının kapısını sonsuza kadar kapatacağız. Bu milletin iyiliğini istemeyen, yalanla dolanla iftirayla kafaları bulandıran çevreler olduğunu görüyoruz. Bunların siyasetinde tutarlılık yok. Hedef yok, proje yok sadece iftira var, tehdit var karalama var. Buradan Bilecik Meydanı'ndan söylüyorum boşa kürek çekiyorsunuz. Bu milleti bildiği yoldan, doğru yoldan çeviremezsiniz. Bu millet çalışanı da bilir, boş konuşanı da bilir."



'AK PARTİ ERDOĞAN VE ARKADAŞLARININ PARTİSİDİR'



2002'den beri her seçimi Ak Parti'nin kazandığını belirten Yıldırım, "Ak Parti çalışır, AK Parti yapar onlar konuşur. Özgür, adil ve güçlü Türkiye'nin siyasi partisidir. Her türlü baskıya her türlü milli iradeye kast eden girişime karşı dimdik duran Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının partisidir. Bir milletin değerlerine sahip çıkan siyasetin adıdır" dedi.



15 YILDA TÜRKİYE 5 KAT BÜYÜYECEK



Mitinge katılan kalabalığa "Türkiye sevgisi nedir?" diye soran Başbakan Binali Yıldırım, "Bu ülkeyi seven neler yapar? Ben size anlatayım. Ak Parti 2002'de iktidar olmadan önce savunma sanayimizin durumu pekte parlak değildi. Askeri savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 24 iken bugün yüzde 65 seviyene çıkmıştır. İşte Türkiye bugün dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi olmuştur. Türkiye'yi bir Türkiye'yi 15 yılda 3 Türkiye yaptık 3 kat büyüttük. Milli gelirimiz 230 milyar dolardan 800 milyar dolar üzerine çıktı. 16 Nisan'dan sonra emin olun ki 15 yılda 3 kat büyüdüğümüz gibi gelecek 15 yılda da Türkiye 5 kat büyüyecek 5 kat" diye konuştu.



'KOL KOLA GİRMİŞLER HAYIR KAMPASI YAPIYORLAR'



Ak Parti hükümetleriyle birlikte ekonomiye istikrar geldiğini ifade eden Başbakan yıldırım, "Eski Türkiye nerede? bugünün Türkiye'si nerede Bugünün Türkiye'sinde istikrar var güven var. Terörle etkin mücadele var. Geleceğe beslenen umutlar var. Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyarak geldik. Kim bu anayasa değişikliğine karşı çıkıyor? PKK karşı çıkıyor. Türkiye'nin yıllardır başını ağrıtan terör örgütü PKK karşı çıkıyor. Onun kölesi olmuş HDP o da karşı çıkıyor. Başka kim? FETÖ, 15 Temmuz'da bu millete acı çektiren, demokrasisine ve geleceğine tezgah kuran FETÖ örgütü de karşı çıkıyor. Hep beraber kol kola girmişler hayır kampanyası yapıyorlar. Kandil'den üstü üstüne açıklamalar geliyor. Eğer evet çıkarsa biz biteriz. Evet çıkacak siz de biteceksiniz kandilinizi söndüreceğiz. Pensilvanya'daki terörist başı sürekli şifreli mesajlar veriyor. Tekrar darbe yapacağız, tekrar Türkiye'yi karıştıracağız diyor. Demek ki 15 Temmuz'da bunlar dersini almadı değil mi? Şimdi 16 Nisan'da bunlara yeni bir ders verelim mi ?" diye sordu.



KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ



Avrupa'daki bazı gazetelerin Hayır kampanyası yürüttüklerini söyleyen Başbakan Yıldırım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek şunları söyledi:



"İşi gücü bırakmışlar birde Türkçe öğrenmişler Türkçe gazete basıyorlar. Zavallılara bak sen mi oy vereceksin sen mi? Bu anayasa değişikliğine aziz milletim verecek, onlar evet diyecek. Bakın şimdi bir de Kılıçdaroğlu var evlere şenlik. Bir gün yoldan geçerken Kahveye uğruyor. Kahvecilere diyor ki bakın kahvede oturanlara 'evet verirseniz kahveler kapanır.' İnanıyor musun? Olmadı minibüsçülerin durağına gidiyor yanaşıyor aman 'aman ha hayır verin yoksa evet çıkarsa minibüs hatlarınız iptal olacak.' Olmadı ne oluyor, gidiyor bu kez muhtarlara gidiyor. Oturuyor muhtarlara diyor ki 'eğer 16 Nisan evetle sonuçlanırsa bilin ki devlet sizin muhtarlıklar kapanacak.' İnanıyor musunuz cevabınız ne? (Kalabalıktan Evet yanıtı alınca) İşte Bilecik'e bu yakışır. Sen çocuk mu kandırıyorsun? Kardeşim artık yalanlar aldı başını gitti. Her gün bir yanan her bir iftira her gün bir kafa karışıklığı. Hızlarını alamadılar ne dediler en son? 15 Temmuz tiyatro,15 Temmuz kontrollü darbe. Bu ülkenin cumhurbaşkanına ateş edilirken sen neredeydin? Bu milletin evlatları bayrak elde meydanlardayken sen neredeydin? İstediğini söylersen istemediğini işitirsin bunu bilmen lazım. Kılıçdaroğlu diyor ki efendim 18 yaşındakilere seçilme hakkını niye veriyorsun? Dokuz buçuk milyon gence siyaseti çok görüyor. Ama bilmiyor ki o gençler 15 Temmuz'da meydanlardaydı, bu bayrağı indirmedi, bu ezanı dindirmedi. O gençler 39 tane şehit verdiler. Şimdi 18 yaşı siyasete girmesin diyorlar parti tüzüklerine baktım genç kontenjanı koymuşlar. Parti meclisine 18 yaşından girsinler diye özel kontenjan koymuş, yetmemiş 2011 seçim beyannamesinde bunlar seçilme yaşını 11'e düşüreceğiz demişler o da yetmemiş bak bak şaşkınlığa bak, bunların bir milletvekili meclise teklif vermiş orada diyor ki seçilme yaşı 18 olsun. Bunların ne konuştuğu ne yaptığı belli değil. Dağıtmışlar bunlar dağıtmışlar. Şanzımanı dağılmış araba yürümüyor 82 model orada kalmışlar."